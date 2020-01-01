Хотите узнать подробнее о бизнес-плане?

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Выращивание голубики

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Выращивание голубики

Плюсы выращивания голубики:

  • Получение продукта с витаминами и лечебными свойствами;
  • Не требуются глубокие профессиональные знания;
  • Длительный период плодоношения.

Голубика - ягода, обладающая уникальными лечебными свойствами. Отличается большим процентным содержанием витамина С, служит вспомогательным средством для очистки организма от радионуклидов и тяжелых металлов. Свойства голубики известны с давних времен, раньше она широко применялась для лечения и профилактики болезней пищеварительной системы .

До недавнего времени сдерживающими факторами развития данного вида заработка для села был дефицит посадочного материала (саженцев) и отсутствие практической информации о выращивании голубики.

Но сейчас ситуация изменилась и мы можем без особых трудностей организовать свой домашний бизнес на голубике. Период плодоношения ягоды составляет примерно 25 лет.

Преимущества

  • Простота выращивания
  • Постоянный спрос на продукцию
Срок окупаемости
12 мес.
Первоначальный объем инвестиций
1 800 000 руб.
Прибыльность
2 500 000 руб./год/га

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