Хотите узнать подробнее о бизнес-плане?

Питомник растений

Цель проекта: создание питомника по выращиванию растений сельскохозяйственных культур для их продажи.

Описание:

Питомник по выращиванию растений – это круглогодичный бизнес, который при грамотном планировании не трогает сезонность спроса. В целях получения прибыли в питомнике выращивается посадочный материал: сеянцы, саженцы, крупномеры. Так же посадочный материал может быть использован для того, чтобы создавать искусственные, рекреационные и озеленительные насаждения.

Кроме этого, питомником могут оказываться услуги по ландшафтному проектирование, созданию цветников, зимних садов и малых архитектурных форм, аренда растений для мероприятий или крупных ресторанов.

Услуги и продукция такого предприятия будет востребована как у жителей ближайших участков и населенных пунктов, так и для продажи в другие регионы

Преимущества