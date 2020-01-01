Хотите узнать подробнее о бизнес-плане?

Панда Парк

Веревочный, канатный, тайпарк или скайпарк, – этот аттракцион называют по-разному, но суть его одна: вам придется пройти витиеватую трассу из веревок, мостиков, троллеев и прочих препятствий. И все это на высоте от одного и до пары десятков метров! Впрочем, бояться не стоит: веревочные парки проектируются таким образом, что для их прохождения не требуется профессиональная физическая подготовка. Безопасность в них обеспечивают страховка, шлемы, а порой и прочная сетка внизу, так что подобные аттракционы быстро завоевали популярность – причем, не только у взрослых, но и у детей.

В бизнес-плане описано создание веревочного парка для детей и взрослых.

Своя канатная полоса может быть и в вашем поселке. Почувствовать себя супергероем сможет каждый.

Преимущества