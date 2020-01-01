Хотите узнать подробнее о бизнес-плане?

Готовые бизнес-планы для вашего участка
Гостевые дома
Гостевые дома могут быть общими с хозяевами или автономными. Кроме сдачи в аренду жилой площади, как правило, владельцы гостевых домов предоставляют дополнительные услуги: питание, экскурсии, аренду бань, прокат оборудования
Бизнес на гостевых домах уже давно показывает свою востребованность и рентабельность. Городскому человеку, уставшему от шума и недостатка кислорода, придать силы и восстановить здоровье поможет только загородный отдых. Поэтому такая индустрия будет востребована всегда.
Организовать бизнес на гостевых домиках можно поэтапно: на первом этапе строительство 1-2 помещений; на втором — создание дополнительных услуг и сервисов; на третьем — расширение бизнеса. Если в создании гостевых домиков будет участвовать не один человек, а коллектив, то с момента начала проекта до момента получения доходов может пройти меньше полугода.
Преимущества
- Растущий рынок сбыта
- Высокий уровень доходности
- Поэтапные затраты на создание
- Срок окупаемости
- 24 мес.
- Первоначальный объем инвестиций
- 2 000 000 руб.
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