Готовые бизнес-планы для вашего участка
Кемпинг
Для стабильной работы кемпинга должна быть огорожена территория, должен быть доступ к электросетям и wi-fi, водоснабжение. В некоторых кемпингах для удобства должны быть установлены душевые и туалеты. На берегу водоемов могут быть построены беседки, оборудованы места для переодевания и купания.
Функционирование кемпинга основано на принципах самообслуживания.
Доход от кемпинга можно получать от сдачи палаток в аренду, организации летних детских смен или тематических фестивалей.
Преимущества
- Небольшие инвестиции
- Низкая конкуренция
- Получение прибыли за счет организации мероприятий
- Срок окупаемости
- 24 мес.
- Первоначальный объем инвестиций
- 1 000 000 руб.
Хотите узнать подробнее о бизнес-плане?
Оставьте заявку, мы отправим вам презентацию о проекте на почту
-
- Заявка успешно отправлена, в ближайшее время с Вами свяжется наш сотрудник.
- Во время отправки заявки возникли сложности.
Пожалуйста, попробуйте отправить форму еще раз.