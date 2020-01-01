Хотите узнать подробнее о бизнес-плане?

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Животноводство - коровник
Животноводство – одна из важных составляющих агрокомплекса России. Оно дает более 60 % продукции российского сельского хозяйства. Мясные и молочные продукты – основные составляющие рациона каждого жителя России – от суровых северных районов до пустынных южных.
Основные затраты проекта – это строительство коровника, покупка скота, корма и необходимого для фермы оборудования. А доходы – реализация продукции, которая может быть налажена через небольшие специализированные сети и прямые продажи.
Преимущества
- Небольшой стартовый капитал и быстрая окупаемость
- В связи с большим дефицитом качественного молока бизнес востребован и выгоден
- Для животноводческого бизнеса действуют несколько государственных программ поддержки семейных ферм
- Срок окупаемости
- 13 мес.
- Первоначальный объем инвестиций
- 500 000 руб.
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