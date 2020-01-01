Хотите узнать подробнее о бизнес-плане?

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Разведение курицы на яйцо и мясо на территории в 1 га

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Разведение курицы на яйцо и мясо на территории в 1 га

1. Разведение кур как бизнес

Куриные яйца и мясо всегда были популярными продуктами в России. Спрос и потребление этих товаров растет с каждым годом. На жителя России в год приходятся 309 яиц, и этот показатель увеличивается. В 2021 г. производство куриного мяса в стране выросло на 1,2% до 6,7 млн т. Конечно, рынок мяса и яиц высококонкурентный, однако потребительский спрос не закрыт полностью — тем более, что люди все чаще ищут экологически чистый продукт. Насколько прибыльный бизнес на курах? Ниже подробно описано, как открыть небольшую ферму, приведём примерные расчеты окупаемости и рентабельности.

2. Обзор пород кур для домашнего развития

Сначала нужно выбрать направление бизнеса — то есть определить, для чего будут разводиться птицы, для яиц или мяса. Исходя из этого, выбираем породу: разница между бройлерами и курами-несушками существенна. Если вы рассчитываете продавать мясо, нужны усидчивые птицы с большим и мягким животом. Специально выведенные бройлеры при регулярном питании способны за 3-4 месяца набрать нужный вес. Для высиживания яиц нужны, наоборот, активные куры. Необходимо оборудовать специальные зоны для выгула, провести свет и обеспечить другие условия для получения яиц подходящего размера и качества. Принято покупать суточных птенцов (и заниматься их выращиванием) либо молодок 2-3 месяцев от роду. Взрослых птиц лучше не приобретать.

2.1. Яичные породы

Для получения яиц важно купить хороших несушек и петуха (1 самец на 10 самок). В год птица должна нести не менее 280-300 яиц. Популярные породы:

  • Привыкают к различному климату
  • Высокие показатели яйценоскости (до 280 яиц от каждой)
  • Стремительный набор массы
  • Подросший самец имеет вес около 2,3 килограмма
  • Самка весит около 1,9 килограммов.

Преимущества

  • Стабильный спрос
  • Целевое использование участка
Срок окупаемости
24 мес.
Первоначальный объем инвестиций
1 500 000 руб.
Прибыльность
8 900 000 руб./год/га
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