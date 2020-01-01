Нет, это не так.

Все наши поселки расположены в экологически чистых районах, вблизи лесных, водных объектов. Рассказываем, как формируются и готовятся к продаже участки в поселках.

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Перед тем, как вывести участки в продажу, мы проводим комплексный анализ территории.

Что это за анализ:

полный анализ территории на основе материалов ФГИСТП и ПЗЗ: генплан, карты функциональных зон, карты зон с особыми ограничениями, карты водоохранных зоны и прочее.

🌐 Именно эти карты наглядно отображают наличие или отсутствие таких объектов, как кладбища, свалки, скотомогильники и пр.

аэрофотосъемка, благодаря которой мы с высоты птичьего полета можем выявить преимущества территории, создать карту перепадов высот, ортофотоплан, карту тальвегов и пр.

🏞️ Все эти материалы аэрофотосъемки мы предоставляем на встречах и размещаем на сайтах поселков в публичном доступе.

выезд на местности геодезистов, специалистов дорожно-строительного управления

🚧 Наша собственная Сервисная компания проекта имеет более 40 единиц спецтехники и более 50 специалистов, которые в дальнейшем отвечают на все вопросы собственников.

На основе полученных данных мы проектируем генеральный план поселка, определяем, в каких зонах в поселке будут детские площадки, въезды, зоны для отдыха и т. д.

🚩 Для проведения анализа и обработки полученных данных мы используем собственную геоинформационную систему. Эти инструменты доступны собственникам участков в поселках проекта «Мой гектар».

Территории, которые по тем или иным причинам не подходят для организации хозяйства и строительства усадьбы, проектируются для иных целей или же исключаются из территории поселка вообще.

Мы придерживаемся политики открытости и прозрачности, мы всегда открыты и честны.

Каждый поселок проектируется с душой, заботой, любовью и желанием дать возможность каждому приобрести свой гектар по разумной цене. У нас масштабные цели и достичь их путем обмана точно не получится.

Кстати, у многих наших сотрудников есть собственный гектар земли. Где еще сотрудники приобретают то, что сами создают и продают? Покажете? :)