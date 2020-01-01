Цель акции —
Приглашайте друзей и единомышленников и реализуйте ваши планы и
идеи по развитию посёлков вместе!
Делитесь с ними скидками, а взамен получайте кэшбэк!
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друзьям о проекте
«Мой гектар»
Поделитесь контактами,
чтобы мы могли ответить
на вопросы и подобрать
для них участки
Получите кэшбэк
до 25% от суммы
сделки вашего друга
Мы ищем —
Людей, которые не боятся брать ответственность за свое будущее на себя, хотят попробовать себя в сельском хозяйстве, задумываются о строительстве дачи или семейной усадьбе или планируют заработать на развитии участка.
Мы предлагаем —
Бесплатный подбор и оформление участков, готовые бизнес-планы, автоматизированные процессы развития поселков. Для вас в помощь Сервисная компания и парк техники, а также коллектив единомышленников.
После вашей рекомендации
Мы связываемся с вашими друзьями, рассказываем преимущества и подбираем лучшие варианты. Предоставляем им дополнительную скидку - 25 000 руб.
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3-х друзей
73%
собственников
рекомендуют участки в
нашем проекте
5
друзей в среднем
рекомендует каждый
собственник
>90тыс
рублей вы можете
заработать, пригласив
3-х друзей
Рекомендовать друга
Вашему другу будет предоставлен сертификат на дополнительную скидку 25 000 руб.