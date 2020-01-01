Пригласи друга
и получи участок
в подарок!
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Цель акции —

Приглашайте друзей и единомышленников и реализуйте ваши планы и
идеи по развитию посёлков вместе!
Делитесь с ними скидками, а взамен получайте кэшбэк!

Расскажите своим
друзьям о проекте
«Мой гектар»

Поделитесь контактами,
чтобы мы могли ответить
на вопросы и подобрать
для них участки

Получите кэшбэк до 25% от суммы
сделки вашего друга

Мы ищем —

Людей, которые не боятся брать ответственность за свое будущее на себя, хотят попробовать себя в сельском хозяйстве, задумываются о строительстве дачи или семейной усадьбе или планируют заработать на развитии участка.

Мы предлагаем —

Бесплатный подбор и оформление участков, готовые бизнес-планы, автоматизированные процессы развития поселков. Для вас в помощь Сервисная компания и парк техники, а также коллектив единомышленников.

После вашей рекомендации

Мы связываемся с вашими друзьями, рассказываем преимущества и подбираем лучшие варианты. Предоставляем им дополнительную скидку - 25 000 руб.

Начисляем вам кэшбек

  • 5% просто за контакт
  • 10% если вы рассказали другу о проекте
  • 25% если сами привели друга в офис

73%

собственников
рекомендуют участки в
нашем проекте

5

друзей в среднем
рекомендует каждый
собственник

>90тыс

рублей вы можете
заработать, пригласив
3-х друзей

73%

собственников
рекомендуют участки в
нашем проекте

5

друзей в среднем
рекомендует каждый
собственник

>90тыс

рублей вы можете
заработать, пригласив
3-х друзей

Рекомендовать друга

Вашему другу будет предоставлен сертификат на дополнительную скидку 25 000 руб.

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