Хотите узнать подробнее о проекте?

Животный мир Тверская область богата разнообразием лесных угодий с хвойным и хвойно-лиственным древостоем в сочетании с открытыми пространствами, болотами, озерами и водотоками, что является залогом высокой продуктивности охотничьей фауны. На сегодняшний день на территории Тверской области зарегистрировано 392 вида позвоночных животных (включая акклиматизированные виды), из них: рыб и круглоротых - 52, земноводных - 10, пресмыкающихся - 6, млекопитающих - 66, птиц - 258 видов соответственно. В соответствии с распределением угодий находятся и запасы различных экологических групп охотничьей фауны. Наиболее популярные объекты животного мира, отнесенные к объектам охоты в Тверской области: дикие копытные, бурый медведь, пушные виды, боровая и водоплавающая дичь. Основные виды охотничьих ресурсов Тверской области: лось, благородный олень, пятнистый олень, косуля, бурый медведь, рысь, заяц-беляк, заяц-русак. Основу современной фауны Тверской области составляют широко распространенные таежные виды: черный и трехпалый дятлы, глухарь, тетерев, рябчик, мохноногий сыч, ястребиная сова, щур, бородатая неясыть, снегирь, клесты (еловик, белокрылый), заяц-беляк, рысь, лесная куница, лось, бурый медведь, волк, лисица, енотовидная собака, барсук, европейская норка. Типичными представителями арктической фауны в Тверской области являются некоторые виды бабочек: желтушка торфяниковая, сенница болотная, голубянка болотная, некоторые перламутровки, жук-жужелица блестящая. Из позвоночных животных к этой группе относятся белая куропатка, полярная сова (вид, встречающийся во время сезонных кочевок), красная полевка. Почти все виды этого комплекса редки. В Тверской области сохранились некоторые элементы дубравной фауны. Из беспозвоночных животных - это буковый вилохвост, сливовый коконопряд, зеленая и орешниковая совки, ленточник Камилла. Из позвоночных - зеленый дятел, зеленушка, орешниковая соня, желтогорлая мышь, черный хорь, зеленая жаба. В последнее столетие природные комплексы тверского региона были сильно видоизменены человеческой деятельностью, что способствовало проникновению с юга лесостепных и степных животных. Одни из них широко распространились по территории области, стали обычными видами (серая куропатка, грач, заяц-русак), другие встречаются спорадически (сизоворонка, удод, медведка). Ряд видов птиц, особенно хищных, стали малочисленны или находятся на грани полного исчезновения. Выхухоль была вытеснена из привычных для нее мест обитания акклиматизацией ондатры и американской норки. Этот зверек занесен не только в Красную книгу России, но и в Международную Красную книгу. Тверская земля богата водными биологическими ресурсами. В реках, озерах, водохранилищах обитают различные виды рыб. Пресноводные рыбы являются объектами промысла, любительского и спортивного рыболовства. Из них наиболее важное значение имеют следующие систематические группы: карповые, окуневые, щуковые, лососевые и угреобразные.

Поверхностные и подземные воды Влажный климат, особенности рельефа и геологических условий определяют сравнительно густую гидрографическую сеть Верхневолжья. По северо-западной части территории проходит главный водораздел – Валдайская возвышенность, являющаяся своеобразным центром, где зарождаются крупные реки Русской равнины, относящиеся к бассейнам Каспийского и Балтийского морей. Бассейн Верхней Волги занимает свыше 2/3 всей территории области. В Тверской области находятся исток и верхнее течение реки Волги. На остальной части территории: на северо-западе - реки Мста, Цна и Шлина, а на юго-западе области - реки бассейна реки Западной Двины, относящиеся к бассейну Балтийского моря. В области насчитывается около 900 рек, из которых 55 – протяженностью свыше 50 км и 21 – свыше 100 км, остальные имеют длину менее 50 км. Реки территории питаются талыми, дождевыми и подземными водами. Основной генетической составляющей речного стока являются талые воды. Водные ресурсы рек области в основном используются для производственных и хозяйственно-питьевых нужд. Общее количество озер в области площадью свыше 1 га – 1769 (1,4 % площади области), в них 4,3 км3запасов пресной воды. Крупных тверских озер (с площадью более 10 км2) всего 19. В Тверской области основная озерная площадь (96,8 %) приходится на проточные и сточные озера. Наиболее крупные: Селигер, Стерж, Вселуг, Пено, Волго, Сиг, Кафтино, Великое. Большие озера образованы в результате деятельности ледников и талых вод. Крупные озера (Селигер, Кафтино) - тектонического происхождения: их котловины образовались в результате прогибов участков земной коры, а затем были обработаны ледником. Отдельные карстовые озера (как правило, небольшие) возникли на месте провалов и пустот в известняках, обычно они округлые и довольно глубокие. Многие озера образовались в поймах рек. Большая часть озер очень живописна и является местами отдыха, туризма, водного спорта, любительского рыболовства и спортивной охоты. На берегах многих озер расположены санатории, дома отдыха, пансионаты, пионерские лагеря, турбазы. Особой известностью пользуется озеро Селигер. Верхняя Волга зарегулирована пятью водохранилищами, из которых четыре - Иваньковское, Угличское, Рыбинское и Горьковское - образуют непрерывный каскад, а пятое - Верхневолжское, находящееся в верховьях реки, изолировано от каскада. Все, кроме Горьковского, полностью или частично расположены на территории Тверской области. Помимо указанных водохранилищ на территории Тверской области существует 72 более мелких водохранилищ и прудов местного значения. Водохранилища осуществляют сезонное и многолетнее регулирование стока рек, используются для нужд энергетики, водоснабжения, судоходства, орошения, рыбного хозяйства, отдыха населения, выполняют функцию межбассейнового перераспределения стока.

Лесные ресурсы Тверская область входит в двадцатку самых лесных регионов России. 55% территории региона занято лесами, которые являются важнейшим природным, экономическим потенциалом и важнейшим стабилизирующим компонентом окружающей среды региона. Регион занимает 1 место по площади лесов и 2 место по возможному объему заготовки древесины среди субъектов РФ Центрального федерального округа. Площадь земель лесного фонда по Тверской области составляет 4873,8 тыс. га, в том числе лесные земли – 4529,1 тыс. га, из них покрытые лесом – 4412,2,0 тыс. га. Общий запас древесины составляет 731,02 млн. куб. м. Лесистость области в её отдельных частях неодинакова. Наиболее лесистые районы - северо-западные и северные районы области (Осташковский, Фировский, Лесной, Сандовский, Вышневолоцкий, Максатихинский), в которых леса занимают от 30 до 50% площади. Сильно обезлесенный район занимает восточную часть области, где только около 10% площади покрыто лесами. Еще более обезлесенной частью является Ржевско-Старицкое Поволжье. Распределение разных типов лесов по области очень неравномерно, что связано с различными природными условиями и хозяйственной деятельностью человека. Большая часть территории области лежит в зоне смешанных лесов. Подзона южной тайги занимает 8% общей площади области (лесные массивы Весьегонского и Краснохолмского районов). В соответствии с экономическим, экологическим и социальным значением леса Тверской области отнесены к защитным и эксплуатационным лесам. Защитные леса предназначены для сохранения водоохранных, средообразующих, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов. Площадь защитных лесов области составляет 40% (1958,5 тыс. га). Эксплуатационные леса подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов; имеют существенное промышленное значение. Площадь эксплуатационных лесов области составляет 60% (2915,3 тыс. га). Почвы и земельные ресурсы На территории Тверской области преимущественно супесчаные (местами глинистые), дерново-подзолистые почвы. Крупный массив Оршинского болота (Калининский район) богат торфяно-болотными почвами. Наиболее плодородные земли находятся на востоке области (Кашинский и Калязинский районы).